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Британского чемпиона наказали за дикий инцидент с яйцом во время дуэли взглядов

Юбэнк-младший заплатит внушительный штраф за скандальную выходку на встрече с Бенном.
Сегодня, 10:48
Юбэнк разбил яйцо об голову Бенна / Getty Images
Юбэнк разбил яйцо об голову Бенна / Getty Images

Чемпион мира по версии IBO в среднем весе Крис Юбэнк-младший (34-3, 25 КО) понес наказание за свое поведение на пресс-конференции, посвященной его ближайшему бою против Конора Бенна (23-0, 14 KO).

Напомним, что 25 февраля во время дуэли взглядов с будущим соперником британский боксер разбил об его лицо сырое куриное яйцо.

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За эту выходку Британский совет по контролю за боксом (BBBofC) принял решение оштрафовать Юбэнка на 100 тысяч фунтов стерлингов (118,5 тысяч евро), сообщает Sky Sports.

"После слушаний перед стюардами Британского совета по контролю за боксом Крис Юбэнк-младший был признан нарушившим правило 25 (неправомерное поведение) за свое поведение на пресс-конференции в Манчестере, посвященной бою против Конора Бенна. В связи с этим стюарды совета оштрафовали Криса Юбенка-младшего на сумму 100 тысяч фунтов стерлингов", - говорится в заявлении BBBofC.

В свою очередь промоутер боксера Бен Шалом заявил, что подобное наказание является чрезмерным и смехотворно несоразмерным нарушению, добавив, что у его клиента не оставалось иного выбора, кроме как подать апелляцию.

Бой Криса Юбэнка-младшего с Конором Бенном состоится 26 апреля на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне.

Ранее Юбэнк назвал причину, почему разбил яйцо об голову Бенна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Крис Юбэнк

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