Транслятор сорванного боя подал в суд на Райана Гарсию, требуя компенсации ущерба

Японская компания Fanmio подала иск в суд против известного боксера Райана Гарсии, потребовав компенсации за сорванный поединок.

Отбывая годичную дисквалификацию за проваленный допинг-тест после боя с Девином Хэйни, американский боксер решил во время профессионального простоя провести выставочный поединок в Японии против местного бойца Рукии Анпо.

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Стороны пришли к соглашению и провели в конце ноября прошлого года анонсирующую пресс-конференцию, а сам поединок должен был состояться в канун Нового года.

Тем не менее в середине декабря Гарсия отказался от предстоящего боя, объяснив это тем, что получил травму руки во время подготовки.

Теперь же транслятор поединка японская стриминговая платформа Fanmio сообщила, что подала в суд на американского боксера и его промоутерскую компанию Golden Boy за нарушение договоренностей.

Японская компания хочет, чтобы ей возместили ущерб за организацию сорванного мероприятия, ведь на промоушн боя ушло около 1 миллиона долларов.

Отметим, что Райан Гарсия свой ближайший бой проведет 2 мая в Нью-Йорке против Роландо Ромеро.

Ранее сообщалось, что еще один участник этого боксерского шоу Теофимо Лопес едва не подрался с соперником во время дуэли взглядов.

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