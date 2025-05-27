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"Я бы сбежал подальше": Дюбуа получил комплименты экс-чемпиона мира

Бывший обладатель пояса WBC в крузервейте похвалил британского боксера.
Вчера, 20:37       Автор: Антон Федорцив
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Британец Тони Беллью поделился мыслями о бой-реванше соотечественника Даниэля Дюбуа против украинского чемпиона Александра Усика. Второй поединок тяжеловесов состоится 19 июля на лондонском Уэмбли.

"Я отдаю должное Даниэлю за то, что он снова выйдет в ринг, потому что если бы мне предложили реванш против Усика, то я бы сбежал подальше. Дюбуа – боец, достигший огромного прогресса.

Пусть ему повезет, я снимаю шляпу перед ним, потому что каждый, кто выходит в ринг с Усиком, больше одного раза заслуживает медали – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, а теперь и Даниэль Дюбуа. Даниэль – очень хороший боец, доказавший, что может преодолевать испытания и трудности. У него есть реальные шансы в этом бою. Не думаю, что он победит, но я даю ему большой шанс панчера", – заявил экс-чемпион Sky Sports.

Беллью пересекался с Усиком в крузервейте. Их поединок осенью 2018 года завершился нокаутом от украинца. Тогда Усик стал абсолютным чемпионом и перешел в хевивейт, а британец завершил карьеру.

К слову, главный проспект хевивейта Мозес Итаума получил список потенциальных соперников от промоутера Фрэнка Уоррена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Беллью Александр Усик Даниэль Дюбуа

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