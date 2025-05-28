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"Я его нокаутирую": Баколе бросил вызов одному из лучших боксеров мира

Мартин хочет выйти в ринг против бывшего чемпиона мира.
Сегодня, 14:00       Автор: Митя Шитко
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе заявил, что хочет получить бой против Энтони Джошуа.

Боксер уверен, что досрочно победит бывшего чемпиона мира.

"Конечно же, мы с Джошуа можем подраться в Африке. Не я желал этого боя. Его Превосходительство попросил устроить этот поединок в Африке. Джошуа - выходец из Нигерии, я - из Конго. Мы хотим устроить этот бой в Африке. Джошуа по-прежнему в моем списке.

Безусловно, я одержу победу. Я думаю, что с ним уже покончено. Я нокаутирую его. Я так считаю", - приводит слова Баколе Seconds Out.

Отметим, что Баколе оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком.

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