Стивенсон высказался о завершении карьеры Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон прокомментировал решение Василия Ломаченко завершить карьеру.

Американец выразил уважение украинскому боксеру, несмотря на постоянную критику.

"Легенда на ринге и за его пределами. На мой взгляд, один из великих. Уважение, чемпион", - заявил Стивенсон.

Shakur Stevenson sends praises to Vasiliy Lomachenko after his retirement from boxing 👏 pic.twitter.com/wP8dBu1rMN — Ring Magazine (@ringmagazine) June 5, 2025

На протяжении своего карьерного пути Василий становился чемпионом Олимпиады и чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO, во втором полулегком весе по версии WBO и в легком весе по версии WBA и WBO.

Напомним, что Арум отреагировал на решение Ломаченко завершить карьеру.

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