"Это моя цель": Непобежденный чемпион хочет повторить путь Усика и подраться с украинцем

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Джей Опетая озвучил амбициозные планы касательно своей дальнейшей карьеры.

По словам непобежденного австралийского боксера, сначала он хотел бы объединить все титулы в своем дивизионе, как это в свое время сделал Александр Усик, затем подняться в весе и подраться с украинцем, которого назвал своей главной целью.

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"Пока это не входит в мои ближайшие планы. Но в конечном итоге я хочу перейти в супертяжелый вес. Сначала я хочу провести объединительные бои, чтобы стать абсолютным чемпионом, а потом уже перейти туда.

У меня в голове есть эта цель, и она у меня уже очень давно. Я просто пытаюсь выполнить все эти задачи. Я не хочу подниматься и опускаться. Когда я перейду в супертяжелый вес, я собираюсь там оставаться.

Бой с Усиком - это моя цель. Я бы с удовольствием это сделал. Нам просто нужно убрать с дороги эти объединительные бои, а затем я бы с радостью подрался с Усиком за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Это определенно то, к чему мы стремимся", - приводит слова Опетаи DAZN.

Ранее известный промоутер предположил, кто способен остановить Александра Усика.

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