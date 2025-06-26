Экс-тренер Уайлдера объяснил прекращение сотрудничества с боксером
Тренер Малик Скотт высказался о прекращении сотрудничества с экс-чемпионом супертяжелого веса Деонтеем Уайлдером.
Специалист сообщил, что они поблагодарили друг друга за совместную работу, и отметил, что его уже бывшему подопечному нужно что-то новое.
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"Я хотел лучшего для Деонтея. Он сделал немало, чтобы зарядить этот спорт, но нужно что-то оживить.
Он позвонил мне и сообщил, что они будут делать что-то по-другому в углу в ближайшем бою.
Мы поблагодарили друг друга за все, что мы сделали друг для друга. Он в надежных руках. Я знаю, что он в надежных руках", - приводит слова Скотта talkSPORT.
Напомним, что Уайлдер 27 июня проведет поединок против Тайррелла Херндона.
Ранее Деонтей Уайлдер объяснил, почему сделал перерыв в карьере.
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