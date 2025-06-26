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Экс-тренер Уайлдера объяснил прекращение сотрудничества с боксером

Малик Скотт отреагировал на неожиданную новость о разрыве с уже бывшим подопечным.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер и Малик Скотт / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Малик Скотт / Getty Images

Тренер Малик Скотт высказался о прекращении сотрудничества с экс-чемпионом супертяжелого веса Деонтеем Уайлдером.

Специалист сообщил, что они поблагодарили друг друга за совместную работу, и отметил, что его уже бывшему подопечному нужно что-то новое.

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"Я хотел лучшего для Деонтея. Он сделал немало, чтобы зарядить этот спорт, но нужно что-то оживить.

Он позвонил мне и сообщил, что они будут делать что-то по-другому в углу в ближайшем бою.

Мы поблагодарили друг друга за все, что мы сделали друг для друга. Он в надежных руках. Я знаю, что он в надежных руках", - приводит слова Скотта talkSPORT.

Напомним, что Уайлдер 27 июня проведет поединок против Тайррелла Херндона.

Ранее Деонтей Уайлдер объяснил, почему сделал перерыв в карьере.

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