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"Это новое начало": Уайлдер оценил свое победное возвращение в ринг

Американский экс-чемпион поделился эмоциями от успешного выступления.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал свою победу в бою против Тайррелла Херндона.

Американский боксер выразил удовлетворение успешным возвращением в ринг после годичного простоя и пообещал только улучшать свои результаты.

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"Чувствую себя великолепно. Херндон - крепкий парень. Я ценю проделанную работу. У меня было много времени, чтобы собраться психологически, физически и эмоционально. Для меня это был долгий путь. Я просто рад снова вернуться на ринг.

Я знаю, что не дал всем то, что они на самом деле хотели увидеть, но мы будем становиться лучше по мере продвижения. Это новое начало для меня. Я буду становиться все лучше и лучше - я вам это обещаю", - приводит слова Уайлдера The Ring.

Ранее экс-тренер Уайлдера объяснил прекращение сотрудничества с боксером.

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