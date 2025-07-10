Усик - Дюбуа: полный андеркард вечера бокса - расписание и результаты

В субботу, 19 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли состоится вечер бокса. Главным поединком вечера станет реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Боксеры встречались на ринге в 2023 году в поединке, который прошел в Польше. Тогда победу техническим нокаутом в девятом раунде одержал украинский боксер. Сейчас Усик и Дюбуа сойдутся в битве за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Кроме этого, у британца есть дополнительная мотивация. В первом бою Даниэль нанес удар ниже пояса, из-за которого Александру понадобилось время на восстановление. Дюбуа и его команда считает, что он нанес легальный удар. Так что Даниэль хочет снять все вопросы на эту тему.

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В андекарде вечера бокса пройдут несколько топовых боев, в которых примут участие украинские боксеры - Даниэль Лапин и Владислав Сиренко.

Полный кард боксерского шоу Усик - Дюбуа 2:

Александр Усик (23-0, 14 КО) - Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО)

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе

- Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Владислав Сиренко (22−0−0) — Соломон Дакрес (9−1−0)

— Соломон Дакрес (9−1−0) Аадам Хамед (5−0−0) — Эзекиль Грегорес (3−24−0)

Лаша Гурули (1−0−0) — Джеймс Фрэнсис (7−1−0)

Даниэль Лапин (11−0−0) — Льюис Эдмондсон (11−0−0)

Бой за титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental в полутяжелом весе

— Льюис Эдмондсон (11−0−0) Бой за титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental в полутяжелом весе Лоуренс Околи (21−1−0) — Кевин Лерена (31−3−0)

В первом поединке Усик-Дюбуа роковым стал 9 раунд - именно тогда Александр Усик техническим нокаутом победил "Динамита" Дюбуа. Неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка - букмекерский бренд GGBET - считает, что скорее всего реванш закончится в 7,8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 - для Дюбуа. Оправдаются ли ожидания - увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

Также на сайте будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

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