Бой века снова под вопросом. Разногласия между Мейвезером и Пакьяо

Флойд взял аванс, но передумал драться с Мэнни.
4 апреля, 13:58       Автор: Валентина Чорноштан
Мэнни Пакьяо / Getty Images

В СМИ появилась информация о том, что 19 сентября в Лас-Вегасе должен пройти бой-реванш между Флойдом Мейвезером-младшим и Мэнни Пакьяо. Однако, исходя из последних инсайдов, Мейвезер подписал контракт, взял аванс, а затем передумал выходить на ринг.

Его потенциальный соперник Мэнни Пакьяо отреагировал на слова Флойда о том, что якобы ничего не запланировано и не подписано, и что бой будет проходить в формате выставочного.

Он может считать это выставочным боем. Но он подписал контракт на настоящий бой. Да, это точно. Контракт, который мы оба подписали, — на настоящий бой. Я бы не согласился драться в выставочном поединке. Да. Или настоящий бой, или ничего. Это настоящий бой.

Добавим, что ранее появлялась информация о том, что из-за финансовых проблем Мейвезера он внезапно возобновил карьеру и запланировал три ивента.

Ранее Чисора и Уайлдер взвесились перед боем, боксеры выйдут на ринг вечером 4 апреля.

Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору
