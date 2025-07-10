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"Договоренность достигнута": Промоутер Фьюри сделал заявление о трилогии с Усиком

Фрэнк Уоррен поделился деталями переговоров о потенциальном третьем поединке.
Вчера, 21:12       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о возможном третьем бое против обладателя титулов WBC, WBA и WBO Александра Усика.

Представитель "Цыганского короля" заявил, что команды боксеров готовы организовать еще один поединок британца и украинца.

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"Он немного говорил об этом. Так или иначе, несколько звонков состоялось. И договоренность была достигнута. Это все, что я вам могу сказать на данный момент.

Тайсон был на пенсии, пока не сказал, что возвращается. Я уже отмечал, что это то, что он чувствует в данный момент. Посмотрим, как все сложится. Но он хочет снова драться с Усиком.

Но как я уже говорил - у нас есть шоу 19 июля на Уэмбли с Даниэлем Дюбуа. Я верю, что Даниэль победит Усика. Но бой между Фьюри и Усиком все равно будет хорошим.

Фьюри говорил о бое 18 апреля 2026 года на Уэмбли? Вы знаете больше, чем я", - отметил Уоррен в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее сообщалось, что экс-соперник Усика и Фьюри выступил категорически против третьего боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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