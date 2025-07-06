"Не хотим этого видеть": Экс-соперник Усика и Фьюри выступил категорически против третьего боя

Дерек Чисора, бывший соперник обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усик и экс-чемпиона Тайсона Фьюри, скептически отнесся к возможности организации их третьего боя.

По словам ветерана дивизиона, он не видит смысла в проведении еще одного поединка и не считает, что он может подарить что-либо интригующее. Вместо этого он посоветовал британцу наконец-то встретиться в ринге с Энтони Джошуа.

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"Мы не хотим видеть бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Мы видели это уже дважды, и результат будет тот же. Мы не хотим этого видеть. Мы не хотим смотреть на это снова. Что Тайсон Фьюри может сделать, что будет отличаться от предыдущих двух боев? Ничего.

Мы просто хотим увидеть бой Тайсона и Энтони Джошуа, вот и все", - сказал Чисора в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее промоутер Фьюри оценил возможность организации трилогии с Усиком.

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