"Откуда берутся эти цифры?": инсайдер - о космическом гонораре Усика за реванш с Дюбу

Журналист Майк Коппинджер высказался про поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Коппинджер прокомментировал информацию о том, что укаринец заработал за реванш 132 миллиона долларов.

По словам Коппинджера, эти цифры не соответствуют действительности.

He didn’t make anywhere NEAR $132 million. Where do these numbers come from? Maybe 7 percent of that figure https://t.co/8INHNGKHv1