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"Откуда берутся эти цифры?": инсайдер - о космическом гонораре Усика за реванш с Дюбу

Коппинджер назвал возможную сумму заработка украинца.
Сегодня, 10:30       Автор: Митя Шитко
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Журналист Майк Коппинджер высказался про поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Коппинджер прокомментировал информацию о том, что укаринец заработал за реванш  132 миллиона долларов.

По словам Коппинджера, эти цифры не соответствуют действительности.

"Он даже близко не заработал 132 миллиона долларов. Откуда берутся эти цифры? Возможно, 7 процентов от этой суммы".

Украинский боксер во второй раз стал бесспорным чемпионом сверхтяжелого веса после победы над Даниэлем Дюбуа. Усик нокаутировал британца в 5-м раунде. Чемпион остается непобежденным на профи-ринге.

Напомним, экс-чемпион мира Тони Беллью публично предостерег Итауму от поединка против Усика.

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