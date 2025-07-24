"Откуда берутся эти цифры?": инсайдер - о космическом гонораре Усика за реванш с Дюбу

Журналист Майк Коппинджер высказался про поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Коппинджер прокомментировал информацию о том, что укаринец заработал за реванш 132 миллиона долларов.

По словам Коппинджера, эти цифры не соответствуют действительности.

"Он даже близко не заработал 132 миллиона долларов. Откуда берутся эти цифры? Возможно, 7 процентов от этой суммы".

He didn’t make anywhere NEAR $132 million. Where do these numbers come from? Maybe 7 percent of that figure https://t.co/8INHNGKHv1 — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 23, 2025

Украинский боксер во второй раз стал бесспорным чемпионом сверхтяжелого веса после победы над Даниэлем Дюбуа. Усик нокаутировал британца в 5-м раунде. Чемпион остается непобежденным на профи-ринге.

Напомним, экс-чемпион мира Тони Беллью публично предостерег Итауму от поединка против Усика.

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