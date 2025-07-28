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"Почти невозможно": Макгиган назвал главный недостаток Дюбуа после реванша с Усиком

Барри оценил способности британца.
Сегодня, 14:15
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Британский тренер Барри Макгиган поделился мыслями по поводу экс-чемпиона Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Эксперт считает, что британец может вернуться после досрочного поражения от абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), однако сделать будет трудно.

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"Дюбуа может вернуться, но он уже надломлен, и теперь все будут знать, что у него есть слабое место – его можно нокаутировать.

Он дерется инстинктивно. Он мощный, сильный парень, заходит в зону удара, и если попадает по-настоящему – соперник падает, и все. Но сделать из него думающего боксера очень трудно – почти невозможно. Поэтому я не уверен, что он сможет добавить в этом аспекте.

Ему просто нужно вернуться, одержать несколько побед и восстановить уверенность в себе. У него есть сила, чтобы нокаутировать любого – он это не раз доказывал... Ему нужно попробовать развернуть свою карьеру. Он еще достаточно молод, чтобы это сделать, но я не уверен, что он когда-то сможет учиться так, как учится Усик. У него просто нет для этого нужного мышления", - приводит слова эксперта Seconds Out.

Ранее Паркер рассказал, как победить Усика.

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