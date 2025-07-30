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Легендарный Пакьяо попал в десятку лучших боксеров полусреднего веса

46-летний боец вернулся в бокс.
Сегодня, 09:30       Автор: Митя Шитко
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) попал в первую десятку лучших боксеров полусреднего веса по версии The Ring.

46-летний боксер оказался в списке лучших после боя против чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса (29-2-2, 18 КО).

Филиппинец расположился на 9 месте в списке. Чемпионом The Ring является американский боксер Джарон Эннис, а первым номером рейтинга Брайан Норман младший.

Бой Пакьяо против Барриоса завершился вничью решением судей.

Ранее сообщалось, что Усику готовят обязательного претендента по линии IBF.

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