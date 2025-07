Легендарный Пакьяо попал в десятку лучших боксеров полусреднего веса

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) попал в первую десятку лучших боксеров полусреднего веса по версии The Ring.

46-летний боксер оказался в списке лучших после боя против чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса (29-2-2, 18 КО).

Филиппинец расположился на 9 месте в списке. Чемпионом The Ring является американский боксер Джарон Эннис, а первым номером рейтинга Брайан Норман младший.

📋 The Ring’s updated welterweight rankings.



46-year-old Manny Pacquiao comes in at #9 after returning to the ring in mid-July to challenge for the WBC world title.



Who do you think should be higher or lower❓ pic.twitter.com/eCSAdeE5FM