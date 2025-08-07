"Редкий талант бокса": Санчес назвал место Усика в истории супертяжелого веса

Американский тренер Абель Санчес поделился своими мыслями по поводу Александра Усика (24-0, 15 KO).

По словам эксперта, украинский боксер является одним из лучших в истории супертяжелого веса.

Нужно смотреть, как они контролировали свою эпоху. Мне повезло тренировать двух боксеров, которые были лучшими боксерами P4P в мире - Терри Норриса и Геннадия Головкина. Все скажут: "Да, они не бились с кем-то топовым, они бились только с претендентами". Но это обычно то, что ты делаешь как чемпион.

Усик бился с каждым дважды и победил их дважды. Я считаю, что Усика определенно нужно рассматривать как участника топ-10. Он победил нас, Гассиева в финале WSB. Усик - редкий талант".