"Редкий талант бокса": Санчес назвал место Усика в истории супертяжелого веса
Американский тренер Абель Санчес поделился своими мыслями по поводу Александра Усика (24-0, 15 KO).
По словам эксперта, украинский боксер является одним из лучших в истории супертяжелого веса.
"Я бы сказал, что он занимает пятое место. Пятый или шестой, где-то там. Я не скажу, что боксеры были лучше, когда боксировал Джо Луис или Майк Тайсон. Мы не можем так говорить.
Нужно смотреть, как они контролировали свою эпоху. Мне повезло тренировать двух боксеров, которые были лучшими боксерами P4P в мире - Терри Норриса и Геннадия Головкина. Все скажут: "Да, они не бились с кем-то топовым, они бились только с претендентами". Но это обычно то, что ты делаешь как чемпион.
Усик бился с каждым дважды и победил их дважды. Я считаю, что Усика определенно нужно рассматривать как участника топ-10. Он победил нас, Гассиева в финале WSB. Усик - редкий талант".
Напомним, что Альварес включил Усика в список лучших боксеров мира.
