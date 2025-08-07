iSport.ua
Альварес включил Усика в список лучших боксеров мира

Звезда бокса назвал нескольких бойцов.
Сегодня, 09:05       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) выбрал тройку лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Альварес в свой список включил Александра Усика, Наоя Иноуэ и Теренса Кроуфорда.

В своем последнем поединке украинский боксер нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Альварес проведет поединок против Кроуфорда 13 сентября.

Ранее Райан Гарсия сделал прогноз на бой Кроуфорд - Канело.

