Миллер: Я бы просто переехал бы Усика

Джаррелл рассказал, как можно победить украинца.

Американский боксер супертяжелого веса Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 КО) высказался по поводу абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

Боец заявил, что сможет одолеть украинского боксера.

"Я точно знаю, что могу победить Усика. Если я нормально потренируюсь и проведу полноценный тренировочный лагерь, я уверен, что смогу его победить.

Я бы просто переехал его. У Усика проблемы с ребятами, которые опускают подбородок и идут в жесткий бой", - приводит слова Миллера Ring Magazine.

В последнем бою Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. Миллер последний раз выходил в ринг в августе прошлого года, тогда его бой с Энди Руисом завершился ничьей.

Напомним, что Альварес включил Усика в список лучших боксеров мира.

