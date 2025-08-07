Президент WBO: Усик обязан провести защиту титула против Паркера
Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливери высказался по поводу абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.
Оливери заявил, что украинский боксер должен провести защиту пояса.
"Я хочу подчеркнуть, что обязан строго следовать и обеспечивать выполнение нормативной базы, регулирующей деятельность Всемирной боксерской организации (WBO). В данном случае Усик должен провести обязательную защиту своего титула против Джозефа Паркера.
WBO должным образом уведомила все стороны о начале переговоров и выдала соответствующее распоряжение. Если это не будет выполнено, WBO начнет процедуру назначения открытых торгов в соответствии с действующими правилами", - сказал президент для World Boxing News.
Напомним, что WBO санкционировала бой между Усиком и Паркером.
