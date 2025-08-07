iSport.ua
"Не уверен, что от него что-то осталось": Аллен назвал победителя боя Итаума - Уайт

Дэвид объяснил, почему молодой проспект окажется сильнее.
Сегодня, 12:42       Автор: Митя Шитко
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Британский боксер супертяжелого веса Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) поделился мыслями о предстоящем поединке между Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO) и Диллианом Уайтом (31-3, 21 КО).

По словам Аллена, Мозес легко победит Уайта, ведь тот уже не в лучшей форме.

Читай также: Президент WBO: Усик обязан провести защиту титула против Паркера

"Мозес может добиться успеха, но мы еще не видели, как он реагирует на ответные удары. Не видели, чтобы его действительно испытали. Он не боксировал больше нескольких раундов и не встречался с оппонентами, превышающими национальный уровень. У него много таланта, но, на мой взгляд, вопросов значительно больше, чем ответов. Он точно на высоком уровне, но его еще ни разу не испытывали.

У Диллиана Уайта только 3 поединка за 3 года. Он ни с кем не дрался. Это обычный матчмейкинг. Я не уверен, что от Диллиана еще что-то осталось.

Фрэнк Уоррен, наверное, считает, что не осталось ничего, иначе Итаума не дрался бы с ним", - цитирует Аллена DAZN.

Бой между боксерами состоится 16 августа в саудовском Эр-Рияде.

