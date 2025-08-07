"Не уверен, что от него что-то осталось": Аллен назвал победителя боя Итаума - Уайт

Британский боксер супертяжелого веса Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) поделился мыслями о предстоящем поединке между Мозесом Итаумой (12-0, 10 KO) и Диллианом Уайтом (31-3, 21 КО).

По словам Аллена, Мозес легко победит Уайта, ведь тот уже не в лучшей форме.

"Мозес может добиться успеха, но мы еще не видели, как он реагирует на ответные удары. Не видели, чтобы его действительно испытали. Он не боксировал больше нескольких раундов и не встречался с оппонентами, превышающими национальный уровень. У него много таланта, но, на мой взгляд, вопросов значительно больше, чем ответов. Он точно на высоком уровне, но его еще ни разу не испытывали.

У Диллиана Уайта только 3 поединка за 3 года. Он ни с кем не дрался. Это обычный матчмейкинг. Я не уверен, что от Диллиана еще что-то осталось.

Фрэнк Уоррен, наверное, считает, что не осталось ничего, иначе Итаума не дрался бы с ним", - цитирует Аллена DAZN.

Бой между боксерами состоится 16 августа в саудовском Эр-Рияде.

