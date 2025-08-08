Дюбуа отстранен от бокса после поражения от Усика

Британец не может боксировать.

Бывший чемпион мира Даниэль Дюбуа отстранен от бокса комиссией Великобритании.

Британский боксер получил отстранение до 2 сентября текущего года, сообщает BoxRec.

Причиной этого является мера пресечения в связи с повреждениями, которые Дюбуа получил в бою против Александра Усика.

Напомним, что 19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. Украинский боксер во второй раз стал абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

Ранее сообщалось, что Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой.

