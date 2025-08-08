iSport.ua
Лапин назвал бой, который нереально организовать для Усика

Директор команды украинца высказался о будущем боксера.
Сегодня, 09:50       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), рассказал о планах своего подопечного.

По словам Лапина, команда украинца не хочет спекулировать о том, сколько ему еще боев осталось.

"Усик был на ринге всего неделю назад. Сейчас он сосредоточен на восстановлении после тяжелого тренировочного сбора и боя. Нам нужно время, чтобы оценить ситуацию и определиться со следующими шагами.

Физически и психологически Усик все еще в отличной форме. Мы не хотим спекулировать по поводу того, сколько боев ему осталось. Когда он почувствует, что пора завершить карьеру, команда полностью поддержит любое его решение".

Лапин заявил, что Усик не может провести бой в Киеве из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Бой с Дюбуа во Вроцлаве уже был максимально близок к дому. Конечно, мечта – биться на Олимпийском в Киеве. Но, учитывая, что Россия ежедневно запускает сотни ракет по Украине, организация боя дома сейчас просто нереальна", - приводит слова директора World Boxing News.

Ранее сообщалось, что Дюбуа отстранен от бокса после поражения от Усика.

