Итаума признался, готов ли он к бою против Усика

Британец не спешит проводить топовый поединок, а думает про своего следующего соперника.

Британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (12-0, 10 KO) поделился мыслями о бое против Диллиана Вайта (31-3, 21 КО).

Мозес сравнил себя и Тайсоном Фьюри и Джозефом Паркером.

"Бой с Диллианом Уайтом – великолепный, честно говоря. Я не колебался, потому что именно для этого я занимаюсь боксом. Я здесь не для того, чтобы биться с людьми, за победы над которыми я не получу признания. Чувствую, что победа над Диллианом Уайтом может поднять меня. Но я просто не очень понимаю... Я не знаю, это фанаты бокса такие или просто люди в целом. Когда дело доходит до моей карьеры, все думают, что я разнесу Диллиана Уайта. Но ведь ни один другой супертяжеловес так не думает. Люди не думали, что Тайсон Фьюри нокаутирует и разнесет Диллиана Уайта. Люди не думали, что Джозеф Паркер нокаутирует и разнесет Диллиана Вайта. Но они полагают, что я смогу это сделать".

Итаума заявил, что он не готов к Джозефу Паркеру и Усику.

"Я не готов к Джозефу Паркеру и Усику. Я не очень волнуюсь о том, что говорят люди, просто выполняю свою работу и получаю деньги", - цитирует Мозеса talkSPORT.

Бой Мозес - Итаума состоится 16 августа.

