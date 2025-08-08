"За четыра раунда": Беллью рассказал, кто победит в бою Итаума - Уайт

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился ожиданиями от боя Диллиана Уайта (31-3, 21 KO) против Мозеса Итаума (12-0, 10 KO).

По словам Тони, Мозес в стартовых раундах нокаутирует соотечественника.

"Все закончится за четыре раунда. Не знаю, почему так думаю, ведь Диллиан не показал… ну, он подавал признаки. Бой с Теттехом был не очень удачным. Человек хорош ровно настолько, насколько удачным был его последний бой, и судить о нём нужно именно по этому.

Диллиан Уайт — действительно хороший боец, и в супертяжелом весе с ним нужно было считаться, но, думаю, у каждого бойца есть свое время, и, на мой взгляд, его время уже прошло. Это печально, он победил нескольких очень сильных соперников и участвовал в тяжёлых боях, но сейчас он показал, что после этих боёв восстанавливается уже хуже", - цитирует Тони Seconds Out.

Бой Уайт - Итаума состоится 16 августа. В апреле Диллиан снялся с боя против Джо Джойса из-за травмы пальца. Последний бой Уайт провел в декабре прошлого года, досрочно победив Теттеха в седьмом раунде.

