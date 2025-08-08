iSport.ua
Русский Українська

"За четыра раунда": Беллью рассказал, кто победит в бою Итаума - Уайт

Тони назвал явного фаворита поединка.
Сегодня, 14:50       Автор: Митя Шитко
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился ожиданиями от боя Диллиана Уайта (31-3, 21 KO) против Мозеса Итаума (12-0, 10 KO).

По словам Тони, Мозес в стартовых раундах нокаутирует соотечественника.

Читай также: "Я не мог просто заснуть": Итаума рассказал, как отреагировал на победу Усика над Дюбуа

"Все закончится за четыре раунда. Не знаю, почему так думаю, ведь Диллиан не показал… ну, он подавал признаки. Бой с Теттехом был не очень удачным. Человек хорош ровно настолько, насколько удачным был его последний бой, и судить о нём нужно именно по этому.

Диллиан Уайт — действительно хороший боец, и в супертяжелом весе с ним нужно было считаться, но, думаю, у каждого бойца есть свое время, и, на мой взгляд, его время уже прошло. Это печально, он победил нескольких очень сильных соперников и участвовал в тяжёлых боях, но сейчас он показал, что после этих боёв восстанавливается уже хуже", - цитирует Тони Seconds Out.

Бой Уайт - Итаума состоится 16 августа. В апреле Диллиан снялся с боя против Джо Джойса из-за травмы пальца. Последний бой Уайт провел в декабре прошлого года, досрочно победив Теттеха в седьмом раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Усик - лидер, возвращение чемпиона в топ-10: обновился рейтинг P4P от The Ring Усик - лидер, возвращение чемпиона в топ-10: обновился рейтинг P4P от The Ring
Металлист 1925 подписал бомбардира из албанской Суперлиги Металлист 1925 подписал бомбардира из албанской Суперлиги
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
ПСЖ окончательно согласовал трансфер Забарного ПСЖ окончательно согласовал трансфер Забарного

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Полесье и Шахтер принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров

Последние новости

Бокс17:10
Усик - лидер, возвращение чемпиона в топ-10: обновился рейтинг P4P от The Ring
Украина16:44
Металлист 1925 подписал бомбардира из албанской Суперлиги
Теннис16:15
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк, Ястремская и Стародубцева пошли вверх
Европа16:12
ПСЖ окончательно согласовал трансфер Забарного
Европа15:59
Гранд Серии А попытается вернуть в Италию полузащитника Ньюкасла
Другое15:58
Терлюга завоевала "серебро" Всемирных игр-2025
Европа15:20
Манчестер Сити отдал защитника Жироне
Европа14:58
Реал представил третий комплект формы на новый сезон
Бокс14:50
"За четыра раунда": Беллью рассказал, кто победит в бою Итаума - Уайт
Бокс14:22
Красюк рассказал о новом совместном проекте с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK