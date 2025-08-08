iSport.ua
"Я не мог просто заснуть": Итаума рассказал, как отреагировал на победу Усика над Дюбуа

Мозес смотрел поединок украинца и британца.
Сегодня, 11:35       Автор: Митя Шитко
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Британский боксер супертяжелого веса Мозес Итаума (12-0, 10 KO) рассказал, как его мотивировала победа абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

По словам спортсмена, сразу после победы украинца в реванше он вышел на пробежку.

"Почему побежал? Мотивация. Мне очень тяжело видеть, как кто-то хорошо выступает, и просто сидеть на месте. Не зависть, ничего подобного. Просто факт. 

Если Усик на этом уровне, мне нужно пройти этот уровень, чтобы я был лучшим. И я не мог просто заснуть после того боя и делать вид, что ничего не произошло. Я бы себя ругал. Я бы не любил себя так же, когда проснулся. Я бы подумал: "Черт, мне нужно было тогда пойти на пробежку", - сказал Мозес для BoxNation.

