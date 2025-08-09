Хирн назвал главного фаворита на бой с Джошуа

Промоутер не считает, что поединок будет равным.

Эдди Хирн, промоутер бывшего британского чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO), высказался по поводу дальнейших планов своего клиента.

Промоутер сообщил, что британец может провести бой с Энтони Джошуа.

Читай также: "Может побить Усика": назван боксера, который имеет шансы одолеть украинца

"В этом удивительном мире, в котором мы живем, я считаю, что Джейк Пол – безусловный фаворит на бой с Энтони Джошуа.

Я нахожусь в Нью-Йорке на встрече по этому поединку. Не могу сказать, что это равное противостояние. Вся ситуация выглядит странно.

Думаю, для Джейка Пола это очень опасно", - приводит слова Хирна Sky Sports.

В октябре 2024 года Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в пятом раунде. Пол в июле текущего года победил Хулио Сесара Чавеса единогласным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!