"Может побить Усика": назван боксера, который имеет шансы одолеть украинца

Британский боксер супертяжелого веса Джонни Фишер (13-1, 11 KO) высказался о том, кто может побить абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).

По словам Фишера, Джей Опетая создаст проблемы украинцу, но только в тежялом весе.

Читай также: "Я не мог просто заснуть": Итаума рассказал, как отреагировал на победу Усика над Дюбуа

"Джей Опетая может побить Усика в тяжелом весе. Они могут встретиться, если Опетая поднимется в весе или это может произойти в бриджервейте. Джозеф Паркер может – он быстр для своего веса. Он всегда был известен быстротой рук. Возможно, супертяжеловес средних размеров может быть неудобным для Усика. Стили делают поединки: Джошуа проходил таких бойцов, как Кличко и поветкин, уничтожал их. Тайсон Фьюри делал то же с другими бойцами, но стилистически Усик кажется самым страшным для этих больших супертяжеловесов".

Фишер оценил шансы Паркера против Усика.

"Усик летает вокруг и жалит, истощает их тактически и ментально. Возможно, стиль Паркера окажется сложным для него, поскольку он достаточно быстроног и с быстрыми руками", - цитирует Фишера Seconds Out.

Напомним, что Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!