"Легких боев не бывает": Джошуа проведет поединок против француза

Энтони готов выйти в ринг в декабре.
Сегодня, 14:30       Автор: Митя Шитко
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) может провести следующий поединок в декабре.

Как сообщает Boxing Scene, соперником 35-летнего британца станет 33-летний француз Тони Йока (14-3, 11 КО).

Читай также: Хирн назвал главного фаворита на бой с Джошуа

Промоутер француза Йоган Зауи рассказал о разговоре с Энтони.

"Он сказал мне, что его следующий соперник почти наверняка будет французом. Он рассказал, что имеет вариант боя против американского ютубера Джейка Пола, но на 90% это будет Йока. Я спросил его прогноз, и он ответил, что легких боев не бывает".

Джошуа последний бой провел в сентябре прошлого года, досрочно проиграв Даниэлю Дюбуа. Йока в мае одолел Арслана Яллиева.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


