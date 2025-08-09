"Легких боев не бывает": Джошуа проведет поединок против француза
Энтони готов выйти в ринг в декабре.
Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) может провести следующий поединок в декабре.
Как сообщает Boxing Scene, соперником 35-летнего британца станет 33-летний француз Тони Йока (14-3, 11 КО).
Промоутер француза Йоган Зауи рассказал о разговоре с Энтони.
"Он сказал мне, что его следующий соперник почти наверняка будет французом. Он рассказал, что имеет вариант боя против американского ютубера Джейка Пола, но на 90% это будет Йока. Я спросил его прогноз, и он ответил, что легких боев не бывает".
Джошуа последний бой провел в сентябре прошлого года, досрочно проиграв Даниэлю Дюбуа. Йока в мае одолел Арслана Яллиева.
