Две смерти потрясли японский бокс: комиссия сократила бои и ведет следствие

Двойная трагедия запустила реформы.
Сегодня, 12:29       Автор: Антон Федорцив
Две смерти потрясли японский бокс / Getty Images
Две смерти потрясли японский бокс / Getty Images

Японцы Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава скончались от кровоизлияния в мозг в течение декады после турнира в Токио. Японская боксерская комиссия провела экстренное заседание по летальным инцидентам, сообщает The Ring.

Функционеры принялись расследовать смерти боксеров. Первым последствием стало сокращение боев под эгидой OBPF и WBO Asia Pacific. Теперь они будут продолжаться 10 раундов вместо стандартных 12-ти.

Кроме того, комиссия изменила правила взвешивания и гидратации. Смертельные случаи в японском боксе эксперты связали с экстремальным обезвоживанием бойцов. Именно оно провоцирует риск субдуральных кровоизлияний.

К слову, украинец Сергей Деревянченко получил приглашение в футбол от любительского коллектива.

