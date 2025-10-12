Украинский тяжеловес победил Джемаля Бошняка в Бялостоке

© 2009-2025 ООО «САНЛАЙТ МЕДИА». Все права защищены.

iSport.ua - оперативные и объективные новости спорта.

Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО «САНЛАЙТ МЕДИА». Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО «САНЛАЙТ МЕДИА» запрещено. При правомерном использовании материалов с данного ресурса, гиперссылка на iSport.ua обязательна.

По вопросам рекламы обращайтесь:

reklama@mediadim.com.ua

E-mail редакции: info@isport.ua

Субъект в сфере онлайн-медиа



Название онлайн-медиа - «ISPORT»



Идентификатор медиа - R40-06065



Контакты

Редакция

Про проект

Редакционная политика

Политика в сфере конфиденциальности и персональных данных

Пользовательское соглашение

Любое копирование, перепечатка и воспроизведение фотографических произведений и/или аудиовизуальных произведений правообладателя Getty Images - строго запрещено.



Материалы сайта isport.ua предназначены для лиц старше 21 года (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.



При появлении первых признаков зависимости незамедлительно обратитесь к специалисту. Помните, что участие в азартных играх не может быть источником доходов или альтернативой работе.



Информационный ресурс isport.ua не проводит игры на реальные и/или виртуальные деньги, также сайт не принимает ни в какой форме oплaту ставок и иных платежей, которые связаны/могут быть связаны c азартными игрaми, букмекерами или тотализаторами. Любые материалы на информационном ресурсе isport.ua публикуютcя исключительно в информационных целях.