Менеджер Хаттона рассказал о смерти экс-чемпиона мира

Менеджер Рикки Хаттона Пол Спик рассказал, что стало причиной смерти известного боксера.

Напомним, что бывший чемпион мира был найден мертвым в своем доме в Манчестере. В тот момент полиция не стала сообщать, что стало причиной смерти.

Спик же рассказал, что первым обнаружил тело Хаттона. 46-летний боксер повесился.

Свет не горел, что показалось мне странным. Я думал, он проспал. Так бывает. У меня был ключ. Я вошел внутрь и крикнул: "Рик, просыпайся!" Наверху услышал музыку. Поднялся... Мне понадобилось немного времени, чтобы осознать, что произошло. Я был в шоковом состоянии. Потом вызвал скорую помощь и полицию.

Напомним, что свой последний бой Рикки Хаттон провел еще в 2012 году, однако планировал снова вернутся на ринг в декабре 2025-го.

Ранее также укаринский супертяж оформил шестнадцатую победу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!