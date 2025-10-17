iSport.ua
Русский Українська

Алимханулы планирует собрать все четыре пояса к маю 2026 года

Нацелился на объединение титулов.
Сегодня, 10:12       Автор: Валентина Чорноштан
Жанибек Алимханули / Getty Images
Жанибек Алимханули / Getty Images

Чемпион WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы на своей странице в социальной сети X рассказал о целях на следующий год.

"Что вы об этом думаете? К маю следующего года у меня будут все четыре пояса.

Если к тому времени Кроуфорд всё ещё будет обладателем всех четырёх поясов в своей весовой категории, осенью 2026 мы увидим противостояние двух абсолютных чемпионов!" – написал Алимханулы.

Следующий бой казахстанского боксера пройдёт в декабре этого года против Эрисланди Лары в Сан-Антонио. Отметим, что если Алимханулы победит, то будет владеть тремя из четырёх авторитетных поясов дивизиона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кармело Энтони считает игрока Сан-Антонио фаворитом на MVP сезона Кармело Энтони считает игрока Сан-Антонио фаворитом на MVP сезона
Милан потерял лидера полузащиты на несколько недель из-за травмы Милан потерял лидера полузащиты на несколько недель из-за травмы
Финляндия запретила российским спортсменам участие в Кубке мира по лыжам Финляндия запретила российским спортсменам участие в Кубке мира по лыжам
Стало известно, кто из украинцев не примет участие в Кубке Португалии Стало известно, кто из украинцев не примет участие в Кубке Португалии

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
УПЛ: Шахтер - Динамо и другие - утверждены даты и время начала матчей 11-го тура
просмотров

Последние новости

НБА11:53
Кармело Энтони считает игрока Сан-Антонио фаворитом на MVP сезона
Европа11:27
Милан потерял лидера полузащиты на несколько недель из-за травмы
Другие11:00
Финляндия запретила российским спортсменам участие в Кубке мира по лыжам
Европа10:36
Стало известно, кто из украинцев не примет участие в Кубке Португалии
Бокс10:12
Алимханулы планирует собрать все четыре пояса к маю 2026 года
Украина09:52
Кубок Украины: Чернигов сыграет в 1/8 финала после технического поражения Кривбасса
Формула 109:34
Формула-1 готовится к сезону-2026 с обновлёнными силовыми установками
Украина09:10
Лидер Черкасских Мавп: "Появилось еще больше мотивации на следующий бабл"
Бокс08:47
Абсолютный чемпион Усик раскрыл свои деловые и спортивные планы
НХЛ08:30
НХЛ: Торонто обыграл Нью-Йорк в овертайме, Монреаль вырвал победу над Нэшвиллом, а Филадельфия потерпела поражение от Виннипега
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK