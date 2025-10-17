Алимханулы планирует собрать все четыре пояса к маю 2026 года

Чемпион WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханулы на своей странице в социальной сети X рассказал о целях на следующий год.

"Что вы об этом думаете? К маю следующего года у меня будут все четыре пояса.

Если к тому времени Кроуфорд всё ещё будет обладателем всех четырёх поясов в своей весовой категории, осенью 2026 мы увидим противостояние двух абсолютных чемпионов!" – написал Алимханулы.

What do you guys think about this? By next May, I’ll have all four belts. And if by then Crawford is still holding all four in his division, we’ll have a clash of two undisputed champions in the fall of 2026! — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) October 16, 2025

Следующий бой казахстанского боксера пройдёт в декабре этого года против Эрисланди Лары в Сан-Антонио. Отметим, что если Алимханулы победит, то будет владеть тремя из четырёх авторитетных поясов дивизиона.

