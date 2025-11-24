iSport.ua
Известный американский боксер умер в возрасте 39 лет

Спортсмен в последние годы боролся с раком.
Вчера, 18:55       Автор: Игорь Мищук
Ванес Мартиросян / Getty Images
Ванес Мартиросян / Getty Images

Ушел из жизни американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян (36-4-1, 21 КО).

Бывший неоднократный претендент на титулы скончался в возрасте 39 лет, сообщает The Ring.

Боксер умер после продолжительной тяжелой болезни - на протяжении двух лет он боролся с раком кожи.

Мартиросян становился победителем турнира Golden Gloves в США. В 2004 году он представлял сборную США на Олимпийских играх в Афинах.

На профессиональном ринге боксер провел 41 бой, одержав 36 побед, 21 из которых нокаутом. Также потерпел четыре поражения и один поединок свел вничью. Трижды являлся претендентом на титулы в первом среднем и среднем дивизионах.

Свой последний бой Мартиросян провел в мае 2018 года, уступив нокаутом чемпиону Геннадию Головкину в поединке за титулы WBA Super и WBC в среднем весе.

