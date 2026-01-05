Заб Джуда назвал условие, при котором Уайлдер сможет навязать борьбу Усику

Заявил, что у него есть мощный правый удар.

Бывший чемпион мира Заб Джуда рассказал, чего стоит ожидать от предстоящего поединка между украинским чемпионом WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером.

Уайлдер должен тренироваться. Ему нужно готовиться к этому поединку. Он не может пропускать ни дня в тренировке ног. Нужно тренировать ноги и все остальное.

"Я верю, что если Деонтей Уайлдер выйдет и будет боксировать правильно, он может сделать этот бой более конкурентным и интересным, чем многие ожидают.

У Уайлдера все еще есть кое-что, он по-прежнему может хорошо ударить. У него есть мощный правый удар — это последнее, что теряется", — сказал Джуда.

Ранее стало известно, когда может пройти бой. По информации промоутера "бронзового бомбардировщика", поединок может состояться в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе. Если говорить о дате, то рассматриваются конец апреля или начало мая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!