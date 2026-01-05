iSport.ua
Русский Українська

Заб Джуда назвал условие, при котором Уайлдер сможет навязать борьбу Усику

Заявил, что у него есть мощный правый удар.
Сегодня, 14:07       Автор: Валентина Чорноштан
Заб Джуда / Getty Images
Заб Джуда / Getty Images

Бывший чемпион мира Заб Джуда рассказал, чего стоит ожидать от предстоящего поединка между украинским чемпионом WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером.

Уайлдер должен тренироваться. Ему нужно готовиться к этому поединку. Он не может пропускать ни дня в тренировке ног. Нужно тренировать ноги и все остальное.

"Я верю, что если Деонтей Уайлдер выйдет и будет боксировать правильно, он может сделать этот бой более конкурентным и интересным, чем многие ожидают.

У Уайлдера все еще есть кое-что, он по-прежнему может хорошо ударить. У него есть мощный правый удар — это последнее, что теряется", — сказал Джуда.

Ранее стало известно, когда может пройти бой. По информации промоутера "бронзового бомбардировщика", поединок может состояться в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе. Если говорить о дате, то рассматриваются конец апреля или начало мая.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заб Джуда

Статьи по теме

Заб Джуда: У Ломаченко не было бы шансов против Мэйвезера Заб Джуда: У Ломаченко не было бы шансов против Мэйвезера
Промоутер Проводникова оправдывает выбор Кастильо Промоутер Проводникова оправдывает выбор Кастильо
GBP может организовать бой Джуды и Эрреры GBP может организовать бой Джуды и Эрреры
Команда Александера хочет бой с Берто или Джудой Команда Александера хочет бой с Берто или Джудой

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: два матча кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Свитолина выбыла из парного разряда, дальше - одиночний
просмотров
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
просмотров

Последние новости

Теннис15:20
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
Европа14:51
Левандовски: Футбол - это не вся моя жизнь
Украина14:42
Колос продал своего нападающего в африканский клуб
Европа14:33
Рома все? Довбик принял решения покинуть римлян
Бокс14:07
Заб Джуда назвал условие, при котором Уайлдер сможет навязать борьбу Усику
Европа13:56
Челси поздравил Мудрика с днем рождения
Европа13:35
Барселона установила лучшую голевую серию среди топ-лиг Европы
Теннис13:20
Ястремская начала сезон победой в первом раунде турнира в Брисбене
Формула 113:17
Макларен будет сотрудничать с одним из ключевых специалистов Ред Булл
Европа12:28
Манчестер Юнайтед отправил в отставку главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK