Уайлдер рассказал, как победит Усика: Моя правая рука главный ингредиент успеха

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер рассказал, как собирается победить Александра Усика.

Думаю, что моя правая рука — это главный ингредиент успеха. Но я не собираюсь слишком много раскрывать в этом интервью, потому что люди смотрят и слушают. Не хочу, чтобы о моих планах узнали.

"Мои соперники могут что-то услышать, передать дальше и попытаться исправить определённые моменты, поэтому я скажу в общих чертах. У меня есть скорость, рост и атлетизм — а это три качества, которые дают мне преимущество", — приводит слова американского боксёра Bloody Elbow.

Добавим, что менеджер Уайлдера Эгис Климас поделился информацией, что поединок может пройти в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе. Если говорить о дате, то рассматриваются конец апреля или начало мая.

К слову, WBA обновила рейтинг лучших боксёров в тяжёлом весе.

