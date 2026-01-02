iSport.ua
Русский Українська

Уайлдер рассказал, как победит Усика: Моя правая рука главный ингредиент успеха

Бронзовый бомбардировщик поделился своим преимуществом над Усиком.
Сегодня, 12:34       Автор: Валентина Чорноштан
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер рассказал, как собирается победить Александра Усика.

Думаю, что моя правая рука — это главный ингредиент успеха. Но я не собираюсь слишком много раскрывать в этом интервью, потому что люди смотрят и слушают. Не хочу, чтобы о моих планах узнали.

"Мои соперники могут что-то услышать, передать дальше и попытаться исправить определённые моменты, поэтому я скажу в общих чертах. У меня есть скорость, рост и атлетизм — а это три качества, которые дают мне преимущество", — приводит слова американского боксёра Bloody Elbow.

Добавим, что менеджер Уайлдера Эгис Климас поделился информацией, что поединок может пройти в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе. Если говорить о дате, то рассматриваются конец апреля или начало мая.

К слову, WBA обновила рейтинг лучших боксёров в тяжёлом весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

"Топ-боец": Усик оценил своего ближайшего соперника "Топ-боец": Усик оценил своего ближайшего соперника
Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе
"Уже прошел свой пик": Гвоздик сделал прогноз на бой Усика с Уайлдером "Уже прошел свой пик": Гвоздик сделал прогноз на бой Усика с Уайлдером
"Хочу драться с Уайлдером": Усик подтвердил готовность к поединку с экс-чемпионом "Хочу драться с Уайлдером": Усик подтвердил готовность к поединку с экс-чемпионом

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: пройдут два матча в чемпионатах Испании и Италии
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Теннис14:49
Винус получила wild card на Australian Open
Формула 114:35
Феррари попрощалась со своим пилотом
Футзал14:26
Наставник сборной Украины по футзалу номинирован на престижную мировую награду
Европа14:05
Челси определил основого кандидата на пост тренера
Европа13:57
Вратарь Ливерпуля покорил знаковый рубеж в АПЛ
НБА13:33
Центровой Детройта получил повреждение в матче с Майами
Европа13:28
Звезда Барселоны готов к матчу с Эспаньолом
Европа12:59
Чемпион мира-2014 принял решение о своем будущем
Европа12:57
Переговоры продолжаются. Милан увеличил цену за Нкунку
Киберспорт12:40
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK