Фрэнсис Нганну заявил что Усик сорвал его бой

Бывший чемпион UFC и PFL в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну заявил, что первым связался с Рико Верховеном по поводу боя, однако Александр Усик его опередил.

"Я был в восторге от возможности подраться с Рико. И когда услышал, что он подписал контракт на бой с Усиком, то, честно признаюсь, был немного разочарован", - поделился он в интервью Ариэлю Хельвани.

Я не знаю ничего о цифрах и предложениях, но слышал, что где-то в декабре или даже чуть раньше он дал устное согласие на бой по правилам бокса с Усиком или с Джошуа.

Сейчас боец готовится к встрече с Филипе Линсом в мае на вечере бокса Ронда Роузи - Джина Карано.

Добавим, что ранее Джейк Пол вызвал Нганну на бой.

