Джейк Пол рвётся в хэвивейт

Заявил о возвращении и пообещал нокаутировать Нганну.
Сегодня, 12:34       Автор: Валентина Чорноштан
Джейк Пол / Getty Images

Блогер-боксёр Джейк Пол, который в прошлом году уступил в бою Энтони Джошуа и заработал перелом челюсти, собирается вернуться на ринг.

Как заявил американский шоумен, он намерен продолжить карьеру и не планирует отказываться от опасных вызовов. Отмечается, что, возможно, его следующим соперником станет Фрэнсис Нганну.

"Однозначно продолжу проводить бои. Посмотрим, как пойдёт процесс восстановления челюсти. Я бы сказал, что есть относительно большой список потенциальных соперников. Но в последнее время всё чаще упоминается Фрэнсис Нганну. Думаю, что для меня бой с ним - плёвое дело", - цитируют Джейка Sky Sports.

Думаю, что как боксёр он просто ужасен. Поэтому не исключаю, что вновь вернусь в хэвивейт и нокаутирую его точно так же, как это сделал Джошуа — оставлю в ринге без сознания. Он прекрасно знает, что против Джошуа я продержался дольше, чем он. Не уверен, что он примет бой, ведь очевидно, что он боится опозориться. Так что для меня это прикольный вариант.

К слову, Дерек Чисора оценил шансы возвращения бывшего соперника Пола на ринг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

