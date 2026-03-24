Джейк Пол рвётся в хэвивейт

Блогер-боксёр Джейк Пол, который в прошлом году уступил в бою Энтони Джошуа и заработал перелом челюсти, собирается вернуться на ринг.

Как заявил американский шоумен, он намерен продолжить карьеру и не планирует отказываться от опасных вызовов. Отмечается, что, возможно, его следующим соперником станет Фрэнсис Нганну.

"Однозначно продолжу проводить бои. Посмотрим, как пойдёт процесс восстановления челюсти. Я бы сказал, что есть относительно большой список потенциальных соперников. Но в последнее время всё чаще упоминается Фрэнсис Нганну. Думаю, что для меня бой с ним - плёвое дело", - цитируют Джейка Sky Sports.

Думаю, что как боксёр он просто ужасен. Поэтому не исключаю, что вновь вернусь в хэвивейт и нокаутирую его точно так же, как это сделал Джошуа — оставлю в ринге без сознания. Он прекрасно знает, что против Джошуа я продержался дольше, чем он. Не уверен, что он примет бой, ведь очевидно, что он боится опозориться. Так что для меня это прикольный вариант.

