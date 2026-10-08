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"Я тебя достану": Странный российский боксер пытается добиться поединка с Усиком

Представитель страны-террориста с оружием в руках бросал вызов украинскому экс-абсолюту, а теперь ждет ответа.
Сегодня, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Артем Сусленков / instagram.com/artem.95.boxing
Артем Сусленков / instagram.com/artem.95.boxing

Российский боксер Артем Сусленков (15-0, 10 KO) внезапно решил бросить вызов на бой бывшему абсолютному чемпиону супертяжелого дивизиона Александру Усику, и теперь посредством соцсетей он пытается добиться поединка с украинцем.

Ранее представитель страны-террориста оставлял послание украинскому боксеру с призывом устроить бой. При этом он дополнил пост своим фото в военной форме и с оружием в руках и добавил хэштег #БоксВнеПолитики.

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"Усик, я тебя достану - либо на ринге, либо на поле. Хватит громких слов. Если мы боксеры - давай решать все на ринге. Без политики, без лозунгов и без лишних разговоров. И я призываю всех смелых и решительных людей, готовых взять на себя организацию этого боя: воплотите его в реальность и впишите свое имя в историю бокса. Я готов. Усик, теперь слово за тобой", - написал боксер.

Накануне Сусленков решил напомнить о себе и снова обратился к украинскому экс-чемпиону.

"Усик, жду твой последний танец. Разрешаю выбрать что-то из русского репертуара, ну чтоб и нашим и «вашим» было понятно. Матушка-земля, например, как вариант", - написал боксер.

Отметим, что в своем последнем поединке Сусленков в июле в Москве одолел техническим нокаутом Джо Джойса. 

Ранее Тайсон Фьюри подтвердил намерение драться с Усиком после Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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