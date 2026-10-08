"Я тебя достану": Странный российский боксер пытается добиться поединка с Усиком
Российский боксер Артем Сусленков (15-0, 10 KO) внезапно решил бросить вызов на бой бывшему абсолютному чемпиону супертяжелого дивизиона Александру Усику, и теперь посредством соцсетей он пытается добиться поединка с украинцем.
Ранее представитель страны-террориста оставлял послание украинскому боксеру с призывом устроить бой. При этом он дополнил пост своим фото в военной форме и с оружием в руках и добавил хэштег #БоксВнеПолитики.
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"Усик, я тебя достану - либо на ринге, либо на поле. Хватит громких слов. Если мы боксеры - давай решать все на ринге. Без политики, без лозунгов и без лишних разговоров. И я призываю всех смелых и решительных людей, готовых взять на себя организацию этого боя: воплотите его в реальность и впишите свое имя в историю бокса. Я готов. Усик, теперь слово за тобой", - написал боксер.
Накануне Сусленков решил напомнить о себе и снова обратился к украинскому экс-чемпиону.
"Усик, жду твой последний танец. Разрешаю выбрать что-то из русского репертуара, ну чтоб и нашим и «вашим» было понятно. Матушка-земля, например, как вариант", - написал боксер.
Отметим, что в своем последнем поединке Сусленков в июле в Москве одолел техническим нокаутом Джо Джойса.
Ранее Тайсон Фьюри подтвердил намерение драться с Усиком после Энтони Джошуа.
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