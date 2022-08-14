Арум предсказал победителя реванша Усик - Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет второй поединок против Энтони Джошуа.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о реванше боксеров.

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По словам функционера, победу во втором поединке одержит украинский спортсмен.

"Усик победит. Роберт Гарсия - отличный тренер, но кого из супертяжеловесов он тренировал? Я считаю, что Усик лучше как боец. Если бы я делал ставку на этот поединок, то поставил бы на Александра", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, реванш Усик - Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на арене Super Dome. В первом поединке, который прошел в сентябре 2021 года, украинец победил британца единогласным решением судей, завоевав чемпионские пояса.

Ранее сообщалось, что Усик и Джошуа подерутся за вакантный титул The Ring.