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Арум отреагировал на возвращение Ломаченко в бокс

Звездный промоутер рад, что украинец продолжит свою карьеру.
Сегодня, 12:09
Боб Арум и Василий Ломаченко / instagram.com/lomachenkovasiliy
Боб Арум и Василий Ломаченко / instagram.com/lomachenkovasiliy
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко возобновил тренировочный процесс, вернувшись в США.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о возрващении украинца в бокс.

"Действительно здорово видеть великолепного Василия Ломаченко снова в Объединенных Штатах, готовым к продолжению его боксерской карьеры. Все фанаты очень ждут его первого боя после возвращения", - написал Арум в Twitter.

Напомним, Ломаченко последний бой провел в декабре прошлого года, победив единогласным решением судей Ричарда Комми. После начала полномасаштбной войны он вступил в территориальную оборону, отказавшись от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Джорджа Камбососа.

Ранее сообщалось, что сал известен соперник украинца в следующем бою.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Ломаченко Боб Арум
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