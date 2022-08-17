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Стал известен соперник Ломаченко в следующем бою

Украинец проведет один подготовительный поединок перед титульной встречей.
Сегодня, 10:55
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет свой следующий бой в октябре текущего года.

Украинский боксер покинул родную страну, прибыв в США для подготовки к поединку.

Как сообщает сайт ESPN со ссылкой на свои источники, Ломаченко (16-2, 11 KO) достиг соглашения о проведении боя с американским легковесом Джемейном Ортисом (16-0-1, 8 KO).

Ожидается, что поединок возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank на телеканале ESPN. 

Напомним, Ломаченко последний бой провел в декабре прошлого года, победив единогласным решением судей Ричарда Комми. После начала полномасаштбной войны он вступил в территориальную оборону, отказавшись от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Джорджа Камбососа.

В свою очередь, Ортис провел свой последний бой в мае, когда победил по очкам бывшего чемпиона мира Джамела Херринга, который потом завершил карьеру.

Ранее сообщалось, что Ломаченко прокомментировал военное вторжение России в Украину.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Ломаченко
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