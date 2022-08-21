Хргович одолел китайского великана в последнем бою андеркарда Усик - Джошуа
Хорватский боксер не сумел завершить досрочно бой против Чжан Чжилеи.
В рамках вечера бокса в Саудовской Аравии, главным событием которого станет поединок Александра Усика против Энтони Джошуа, состоялся претендентский бой за версией IBF в тяжелом весе.
Хорват Филип Хргович (15-0, 12 KO) и китаец Чжан Чжилеи (24-1-1, 19 KO) провели в ринге все 12 раундов и передавали друг другу инициативу на протяжении всего поединка.
Под конец боя у 30-летнего европейца были шансы завершить его досрочно, но китайский ветеран устоял на ногах.
Единогласным решением судей победу одержал Хргович. Два судьи поставили 115:112, третий - 114:113.
Следите за поединком Усик - Джошуа вместе с онлайн-трансляцией организованной ISPORT.