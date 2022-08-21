Хргович одолел китайского великана в последнем бою андеркарда Усик - Джошуа

Хорватский боксер не сумел завершить досрочно бой против Чжан Чжилеи.

В рамках вечера бокса в Саудовской Аравии, главным событием которого станет поединок Александра Усика против Энтони Джошуа, состоялся претендентский бой за версией IBF в тяжелом весе.

Хорват Филип Хргович (15-0, 12 KO) и китаец Чжан Чжилеи (24-1-1, 19 KO) провели в ринге все 12 раундов и передавали друг другу инициативу на протяжении всего поединка.

Под конец боя у 30-летнего европейца были шансы завершить его досрочно, но китайский ветеран устоял на ногах.

Единогласным решением судей победу одержал Хргович. Два судьи поставили 115:112, третий - 114:113.

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