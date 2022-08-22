Уорд объяснил, за счет чего Усик одолел Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд поделился мнением по поводу победы обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика в реванше с Энтони Джошуа, назвав причины поражения британца.

"Усик слишком умен для Джошуа. Его IQ оказался слишком высок для Энтони. При этом у меня нет никакого неуважения к Джошуа, я по-прежнему уважаю его достижения в любителях и профессионалах.

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Джошуа просто не способен выглядеть как знаковый боец против некоторых парней. Если ты не работаешь над собой - ты не развиваешься. У него великолепная правая рука, вылетающая как ракета, но если лишить его этого, затащить в поздние раунды и заставить думать, то вы увидите психологическую усталость", - приводит слова Уорда Boxing Scene.

По итогам реванша Усик защитил свои титулы WBA, WBO, IBF и IBO, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Джошуа.