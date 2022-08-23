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Промоутер Фьюри назвал условие для проведения боя с Усиком

Фрэнк Уоррен поделился подробностями организации поединка за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 12:08
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
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Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, поделился мыслями по поводу поединка за звание абсолюта против обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По словам менеджера, чтобы организовать подобный бой, соперникам нужно предложить внушительные гонорары.

"Пару месяцев назад у нас были предварительные обсуждения, и задача будет состоять в том, чтобы оправдать финансовые ожидания обоих парней. Все будет зависеть от денег. В конце концов, речь пойдет о том, чтобы сделать это событие стоящим для парней. Они видели деньги, предлагаемые игрокам в гольф и так далее. Это не гольф, это гораздо опаснее, это уникальное спортивное событие, это спортивная история.

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Финансовое предложение должно быть очень большим, ведь это главный приз в боксе, абсолютный чемпионский титул в супертяжелом весе. Это должно быть очень много, потому что у вас есть два непобедимых бойца, и в первый раз на кону будут четыре пояса.

Проблема для нас в том, что мы не можем провести бой зимой в Великобритании. Нам придется подождать до конца апреля, мая следующего года, и я бы предпочел, чтобы так и было. Интерес к Саудовской Аравии большой. Они хотят застолбить за собой место в большом боксе. А в мире бокса нет ничего большего, чем бой за абсолютный титул", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, что после победы в реванше с Энтони Джошуа Александр Усик выразил готовность встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен
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