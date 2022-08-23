Промоутер Фьюри: Бой с Усиком сделан - обе стороны этого хотят

После того, как украинский непобежденный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик успешно защитил свои пояса от посягательств Энтони Джошуа, также получив вакантный пояс журнала The Ring, в дивизионе остался всего один бой, который интересует мир бокса.

Усику не хватает всего одного пояса для статуса абсолютного чемпиона, и этим поясом (WBC) владеет Тайсон Фьюри, недавно защитивший его от Диллиана Уайта. По словам промоутера британца Фрэнка Уоррена, бой Усик - Фьюри, по сути, уже сделан.

"Бой сделан, обе стороны этого хотят", - цитирует Уоррена DAZN. "Так что нет никаких больших проблем, который встанут на пути организации боя".

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"Теперь нужно определится с местом проведения и тем, как мы удовлетворим финансовые запросы боксеров".

Ранее Фрэнк Уоррен заявлял, что хотел бы провести бой в Великобритании, однако для этого придется ждать весны следующего года. Вариант с Саудовской Аравией он также не стал исключать.