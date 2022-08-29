iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уорд назвал условие, при котором Джошуа сумел бы победить Усика

Американец отметил характер украинского чемпиона.
Сегодня, 13:40
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
0 0 0

Бывший чемпион мира Андре Уорд поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в реванше против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам американца, британец мог бы победить, если бы действовал агрессивно, как в девятом раунде.

"В девятом раунде Джошуа попытался дать отпор, который привлек внимание Усика. Если бы Энтони мог прикладывать такие усилия и показывать такую психологию на протяжении боя, то он бы победил".

Читай также: "Держали его семеро": Стало известно, как Джошуа едва не подрался с тренером Усика

"То, что Джошуа просто стал лучше, не значит, что он побеждал. Это не означает, что он сделал достаточно для победы. Усик сделал то, что должен был сделать. Он вышел в ринг с тяжелым сердцем и многим на плечах, поскольку в его стране идет война. Усик хотел представлять на самой большой сцене не только свою команду и семью, но и страну. И он это сделал", - приводит слова Уорда Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Чисора заступился за Джошуа после поражения от Усика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Энтони Джошуа Александр Усик Андре Уорд
0 0 0

Статьи по теме

Усик вернулся в Украину после победы в реванше с Джошуа Усик вернулся в Украину после победы в реванше с Джошуа
Редкач заявил о желании провести бой с Ломаченко Редкач заявил о желании провести бой с Ломаченко
"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ "Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ
Яремчук прибыл в Бельгию для подписания контракта с Брюгге Яремчук прибыл в Бельгию для подписания контракта с Брюгге
Помочь журналистам

Видео

"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ
"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина16:02
"Не только крутой футболист, но еще и великий человек": Малиновский приобрел грузовик для ВСУ
Европа15:32
Яремчук прибыл в Бельгию для подписания контракта с Брюгге
Европа14:58
Бензема забил свой первый гол со штрафного за Реал
Украина14:55
Металлист и Ингулец не смогли выявить победителя
Европа14:40
Страсти в клубе Ракицкого: Балотелли вновь повздорил с тренером - на этот раз с Монтеллой
Теннис14:40
US OPEN-2022 (ATP): расписание и результаты матчей мужской сетки
Европа14:35
Обамеянг стал жертвой вооруженного нападения в собственном доме
Теннис14:15
US OPEN-2022 (WTA): расписание и результаты матчей женской сетки
Бокс14:04
Усик вернулся в Украину после победы в реванше с Джошуа
Европа13:58
Манчестер Юнайтед следит за игроком соперника Шахтера по группе Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK