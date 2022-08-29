Уорд назвал условие, при котором Джошуа сумел бы победить Усика

Бывший чемпион мира Андре Уорд поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в реванше против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам американца, британец мог бы победить, если бы действовал агрессивно, как в девятом раунде.

"В девятом раунде Джошуа попытался дать отпор, который привлек внимание Усика. Если бы Энтони мог прикладывать такие усилия и показывать такую психологию на протяжении боя, то он бы победил".

Читай также: "Держали его семеро": Стало известно, как Джошуа едва не подрался с тренером Усика

"То, что Джошуа просто стал лучше, не значит, что он побеждал. Это не означает, что он сделал достаточно для победы. Усик сделал то, что должен был сделать. Он вышел в ринг с тяжелым сердцем и многим на плечах, поскольку в его стране идет война. Усик хотел представлять на самой большой сцене не только свою команду и семью, но и страну. И он это сделал", - приводит слова Уорда Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что Чисора заступился за Джошуа после поражения от Усика.