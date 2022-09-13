Промоутер Ломаченко отреагировал на возвращение Василия в ринг

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал возвращение в ринг бывшего чемпиона мира в легком весе украинца Василия Ломаченко.

По словам функционера, украинский боксер приостановил свою карьеру, чтобы стать на защиту родной страны.

"Василий Ломаченко делает честь своей стране и боксу. Когда он был нужен своей стране, Василий не колебался. Мы очень рады, что он в безопасности и снова будет сражаться в Hulu Theater at Madison Square Garden".

Читай также: Ломаченко: Я гордо несу флаг Украины всегда, когда выхожу в ринг

Арум также высказался о предстоящем бой украинца против непобежденного американца Джемейна Ортиса.

"Джемейн Ортис - молодой, голодный, непобежденный боец. Он понимает, что победа над такой живой легендой, как Ломаченко, изменит его жизнь", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Напомним, Ломаченко и Ортис проведут поединок 29-го октября на арене Hulu Theater в Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.