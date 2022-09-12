Бой Ломаченко - Ортис официально утвержден

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в своем ближайшем поединке встретится в ринге с Джемейном Ортисом.

Об этом официально объявила промоутерская компания Top Rank.

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12-раундовый бой в легком весе между украинским и американским боксерами состоится 29 октября. Соперники будут драться в Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

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🇺🇦 @VasylLomachenko will return in a 12-round main event against undefeated contender @TechnicianOrtiz Saturday, October 29. pic.twitter.com/QKp0JGtrGS — Top Rank Boxing (@trboxing) September 12, 2022

Свой последний бой Ломаченко провел в декабре 2021 года, победив Ричарда Комми единогласным решением судей.

Ортис в мае одолел по очкам бывшего чемпиона мира Джамела Херринга.

Ранее промоутер Боб Арум заявлял, что в случае успеха Василия Ломаченко в бою с Джемейном Ортисом он хотел бы устроить поединок украинца с победителем реванша Хэйни - Камбосос.