Бой Ломаченко - Ортис официально утвержден
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в своем ближайшем поединке встретится в ринге с Джемейном Ортисом.
Об этом официально объявила промоутерская компания Top Rank.
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12-раундовый бой в легком весе между украинским и американским боксерами состоится 29 октября. Соперники будут драться в Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.
𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗥𝗜𝗫 𝗧𝗔𝗞𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗡𝗛𝗔𝗧𝗧𝗔𝗡— Top Rank Boxing (@trboxing) September 12, 2022
🇺🇦 @VasylLomachenko will return in a 12-round main event against undefeated contender @TechnicianOrtiz Saturday, October 29. pic.twitter.com/QKp0JGtrGS
Свой последний бой Ломаченко провел в декабре 2021 года, победив Ричарда Комми единогласным решением судей.
Ортис в мае одолел по очкам бывшего чемпиона мира Джамела Херринга.
Ранее промоутер Боб Арум заявлял, что в случае успеха Василия Ломаченко в бою с Джемейном Ортисом он хотел бы устроить поединок украинца с победителем реванша Хэйни - Камбосос.