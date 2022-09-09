Промоутер рассказал, с кем может сразиться Ломаченко в случае успеха в бою с Ортисом

Промоутер Боб Арум поделился мыслями по поводу дальнейшей карьеры экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

По словам менеджера, в случае успеха в ближайшем поединке с Джемейном Ортисом он планирует организовать ему бой с победителем реванша между абсолютным чемпионом в легком дивизионе Девином Хэйни и бывшим обладателем титулов Джорджем Камбососом.

Читай также: Менеджер Ломаченко: Мы не ищем легких путей

"Ломаченко 29 октября сражается на арене Madison Square Garden с Джемейном Ортисом, довольно хорошим легковесом. Если он добьется успеха, то я надеюсь свести его с победителем реванша Хэйни - Камбосос.

Я пока не разговаривал с людьми Камбососа об этом, но пообщался с Девином и Биллом Хэйни. Они хотят этого поединка", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Напомним, что реванш между Девином Хэйни и Джорджем Камбососом состоится 15 октября в австралийском Мельбурне.