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Промоутер рассказал, с кем может сразиться Ломаченко в случае успеха в бою с Ортисом

Боб Арум планирует организовать большой поединок.
Вчера, 22:50
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images
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Промоутер Боб Арум поделился мыслями по поводу дальнейшей карьеры экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко.

По словам менеджера, в случае успеха в ближайшем поединке с Джемейном Ортисом он планирует организовать ему бой с победителем реванша между абсолютным чемпионом в легком дивизионе Девином Хэйни и бывшим обладателем титулов Джорджем Камбососом.

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"Ломаченко 29 октября сражается на арене Madison Square Garden с Джемейном Ортисом, довольно хорошим легковесом. Если он добьется успеха, то я надеюсь свести его с победителем реванша Хэйни - Камбосос.

Я пока не разговаривал с людьми Камбососа об этом, но пообщался с Девином и Биллом Хэйни. Они хотят этого поединка", - приводит слова Арума Boxing News 24.

Напомним, что реванш между Девином Хэйни и Джорджем Камбососом состоится 15 октября в австралийском Мельбурне.

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