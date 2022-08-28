Менеджер Ломаченко: Мы не ищем легких путей

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, высказался о предстоящем поединке украинца с Джемейном Ортисом.

По словам функционера, Василий не ищет легких путей в своем дивизионе.

"Ломаченко согласился на непростой бой. Поэтому мы и любим этих парней - Лому и Усика. Мы не ищем легких путей. Мы хотим хороших, конкурентных боев, которые не заставят болельщиков скучать".

Читай также: Стало известно, когда и где может состояться бой Усик - Фьюри

Климас также поделился мнением о возможных поединках Ломаченко.

"Бой с Хэйни точно не будет легким. Девин - один из лучших в легком весе. Таких бойцов всего несколько: Хэйни, Джервонта Дэвис, Райан Гарсия.

Поединок с Дэвисом тоже очень хорош. Вероятно, лучше всего будет, если Ломаченко объединит все титулы, а затем подерется с "Танком". Это было бы отлично. Это будет мегафайт, большой бой", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее стало известно, когда Ломаченко может провести бой за абсолютное чемпионство.